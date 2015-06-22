Екс-помічника міністра часів Януковича, який перейшов до бойовиків, звільнили через таємні поїздки до Москви

Генерал-майор запасу Олександр Коломієць, який перейшов на бік так званої “ДНР”, був звільний із Збройних сил України ще у 2012 році за постійні несанкціоновані поїздки до Москви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, Коломієць працював у Міноборони в той час, коли відомство очолював Дмитро Саламатін.

Коломієць був звільнений з Міністерства оборони в серпні 2012 році з посади начальника відділу аналізу інформації Генерального штабу ЗСУ. Причиною звільнення стали некомпетентність та несанкціоновані поїздки до Російської Федерації, зокрема до Москви.

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Окрім цього, за клопотанням працівників військової контррозвідки Коломійця було позбавлено допуску до державної таємниці.

У свою чергу речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов написав у Twitter: "Олександр Коломієць працюава помічником міністра Саламатіна (часів Януковича). Звільнений у 2012-му".