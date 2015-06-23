Порошенко: у нас є нульовий прогрес у питанні звільнення заручників
Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості збереження тристороннього формату консультацій, який затверджений Мінськими угодами. Порошенко акцентував на тому, що робочі підгрупи мають також відображати склад Тристоронньої контактної групи.
Про це у президент заявив у понеділок, 22 червня, під час наради з представником України у Тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою та учасниками в її робочих підгрупах з політичних, безпекових, соціально-економічних та гуманітарних питань, повідомляє прес-служба президента.
За словами голови держави, брати участь у роботі як робочих підгруп, так і Тристоронньої контактної групи можуть представники профільних міжнародних організацій, – ОБСЄ, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.
Президент висловив переконання, що у підгрупі з політичних питань слід проводити принципову лінію щодо створення необхідних передумов для організації легітимних місцевих виборів в окремих районах Донбасу. Глава держави особливо зазначив, що, у відповідності до Мінських угод, місцеві вибори мають проводитися виключно за українським законодавством.
Читайте такожМЗС РФ поскаржився на позицію України новому представнику ОБСЄ в Контактній групі
Щодо роботи гуманітарної підгрупи президент наголосив на актуальності питання звільнення заручників, незаконно утримуваних осіб, без жодних додаткових передумов розблокування української гуманітарної допомоги.
«Сьогодні можемо констатувати, що у нас є нульовий прогрес у цьому напрямку, і безневинно українські воїни, волонтери, цивільні особи перебувають у жахливих умовах без будь-якої вини», – сказав Порошенко.
Під час роботи безпекової підгрупи президент попросив привернути увагу до істотного погіршення безпекової ситуації, брутального порушення бойовиками Мінських домовленостей, зокрема, в районі населеного пункту Мар’їнка.
Читайте такожЧервоний хрест долучиться до консультацій на переговорах у Мінську
«Ми наголошуємо ще раз на необхідності доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до неконтрольованої ділянки україно-російського кордону», – заявив Порошенко, зазначивши, що саме через неконтрольовану ділянку кордону відбувається постачання найсучаснішої російської бойової техніки, боєприпасів. Глава держави зазначив необхідність створення під егідою Тристоронньої контактної групи та у координації з ОБСЄ окремої підгрупи з питань кордону.
Як повідомляв УНІАН раніше, напередодні засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, яке відбудеться 23 червня у Мінську, Президент України Петро Порошенко провів нараду з представником України у Тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою та учасниками від України в її робочих підгрупах.
Голова держави наголосив на особливості майбутнього засідання, оскільки напередодні, 22 червня, Європейський Союз прийняв рішення про продовження дії санкцій проти Російської Федерації в зв’язку з невиконанням Мінських домовленостей.