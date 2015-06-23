Порошенко: у нас є нульовий прогрес у питанні звільнення заручників

Про це у президент заявив у понеділок, 22 червня, під час наради з представником України у Тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою та учасниками в її робочих підгрупах з політичних, безпекових, соціально-економічних та гуманітарних питань, повідомляє прес-служба президента.

За словами голови держави, брати участь у роботі як робочих підгруп, так і Тристоронньої контактної групи можуть представники профільних міжнародних організацій, – ОБСЄ, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Президент висловив переконання, що у підгрупі з політичних питань слід проводити принципову лінію щодо створення необхідних передумов для організації легітимних місцевих виборів в окремих районах Донбасу. Глава держави особливо зазначив, що, у відповідності до Мінських угод, місцеві вибори мають проводитися виключно за українським законодавством.

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Щодо роботи гуманітарної підгрупи президент наголосив на актуальності питання звільнення заручників, незаконно утримуваних осіб, без жодних додаткових передумов розблокування української гуманітарної допомоги.

«Сьогодні можемо констатувати, що у нас є нульовий прогрес у цьому напрямку, і безневинно українські воїни, волонтери, цивільні особи перебувають у жахливих умовах без будь-якої вини», – сказав Порошенко.

Під час роботи безпекової підгрупи президент попросив привернути увагу до істотного погіршення безпекової ситуації, брутального порушення бойовиками Мінських домовленостей, зокрема, в районі населеного пункту Мар’їнка.

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«Ми наголошуємо ще раз на необхідності доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до неконтрольованої ділянки україно-російського кордону», – заявив Порошенко, зазначивши, що саме через неконтрольовану ділянку кордону відбувається постачання найсучаснішої російської бойової техніки, боєприпасів. Глава держави зазначив необхідність створення під егідою Тристоронньої контактної групи та у координації з ОБСЄ окремої підгрупи з питань кордону.

Як повідомляв УНІАН раніше, напередодні засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, яке відбудеться 23 червня у Мінську, Президент України Петро Порошенко провів нараду з представником України у Тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою та учасниками від України в її робочих підгрупах.

Голова держави наголосив на особливості майбутнього засідання, оскільки напередодні, 22 червня, Європейський Союз прийняв рішення про продовження дії санкцій проти Російської Федерації в зв’язку з невиконанням Мінських домовленостей.