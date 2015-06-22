Місія ОБСЄ за вихідні зафіксувала понад 500 пострілів з артилерії та мінометів навкруги Донецька

Про це йдеться у звіті місії за вихідні, опублікованому сьогодні.

"Впродовж періоду двох днів, з позицій спостережного посту Спільного центру з контролю та координації на центральному залізничному вокзалі Донецька та інших спостережних постів, які розташовані у Донецьку та поруч з містом, спеціальна моніторингова місія спостерігала за більше ніж 500 пострілами вхідного та вихідного вогню, співставного з артилерійським та мінометним вогнем", - зазначається у звіті.

Зокрема, спостерігачі перебуваючи на спостережному пості центрального залізничного вокзалу, чули 187 пострілів зі сторони півночі, північного заходу, південного заходу та північного сходу на відстані від 2 до 8 км.

Читайте такожНа Донецько-Авдіївському напрямку кількість обстрілів бойовиками зростає щодня - СЦКК (фото)

Місія також зазначає збільшення фактів порушення припинення вогню в районах поруч з Маріуполем.

У контрольованих українським урядом районах на відстані 14-30 км на північний схід від Маріуполя, представники ОБСЄ чули понад 170 вибухів від вхідного та вихідного вогню, співставного з вогнем з танків та артилерії, що сталося на відстані від 1 до 15 км від позицій, які в той час займали спостерігачі ОБСЄ.

Читайте такожМіністр екології просить ОБСЄ заміряти радіаційний фон у Донецьку

Раніше УНІАН повідомляв, що спецмісія ОБСЄ задокументувала факти порушення Мінських домовленостей з боку незаконних збройних формувань. Зокрема, речник АП з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що ОБСЄ зафіксувала пересування двох танків Т-72 через м. Шахтарськ, яке перебуває під контролем бандформування "ДНР". 4 броньованих машини та 11 танків були помічені на східних околицях м. Зугрес.