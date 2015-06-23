У Білому домі вітають єдність світу у питанні тиску на Росію

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив речник Білого дому Джош Ернест.

Цей крок засвідчує рішучість міжнародної спільноти добитися, щоб президент РФ Володимир Путін дотримувався елементарних міжнародних норм, сказав він.

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Ернест нагадав, що про необхідність таких спільних дій щодо РФ говорив на початку червня президент США Барак Обама під час саміту «Великої сімки».

22 червня про те, що Сполучені Штати вітають продовження Євросоюзом чинності економічних санкцій проти РФ, заявив речник Державного департаменту США Джон Кербі.

Він нагадав, що так само, як у ЄС, у США та інших країнах G7 чітко заявляли, що прямо пов’язують ці санкції з повним виконанням Мінських домовленостей.

«Ми сподіваємося, що всі країни засудять агресивні дії Росії в Україні і приєднаються до міжнародної спільноти в накладенні санкцій», – додав Кербі.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Європейський Союз прийняв рішення, яким продовжив економічні санкції проти РФ до 31 січня 2016 року. Рішення було прийнято без обговорення у Люксембурзі на засіданны Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Санкції стосуються доступу до європейського фінансового ринку для окремих російських банків і компаній, торгівлі зброєю і товарами подвійного призначення, а також експорту певних технологій, пов'язаних з енергетичним сектором.

Продовження економічних санкцій проти РФ є результатом домовленості лідерів Євросоюзу пов'язати ці санкції з повним виконанням до 31 грудня Мінських домовленостей. Це було вирішено під час засідання Європейської Ради 19-20 березня.

Рішення про економічні санкції проти РФ через анексію Криму та дестабілізацію ситуації на сході України було прийнято 31 червня 2014 року. Санкції були посилені 8 вересня 2014 року.