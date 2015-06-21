Путін не оголосить у 2015 році про своє рішення піти на президентські вибори - Іванов
19:05, 21 червня 2015Світ
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Якщо Володимир Путін буде балотуватися на наступні президентські вибори, то він не оголосить про це в поточному році.
REUTERS
Про це в інтерв'ю Financial Times заявив глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов, передає РИА Новости.
"Я вважаю, цілком добре знаючи Володимира Володимировича, що, якщо він знову виставить свою кандидатуру, він не оголосить цього у поточному році. І навіщо оголошувати?" — заявив Іванов, при цьому додав, що не обговорював цього питання з Путіним.
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Раніше Іванов зазначав, що Путін має конституційне право знову висунути свою кандидатуру на виборах в 2018 році, а також наголошував, що не бачить сенсу у проведенні дострокових виборів президента.
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