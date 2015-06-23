Представника "Народного фронту" обрали Віце-президентом Європейської народної партії

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Це дасть мені можливість ефективно й оперативно відкривати очі європейцям на реальну ситуацію, пов’язану з анексією Криму», - сказав він.

За словами Георгія Логвинського, ця посада також дозволить йому «впливати на оперативність ухвалення рішень, на хід обговорення ситуації та вжитих заходів із провідними політиками Європи».

«Сподіваюся, що мені вдасться реально посилити міжнародний тиск на Росію», - наголосив представник «Народного фронту».

«Розумію та приймаю усю відповідальність цієї посади та докладатиму всіх зусиль, аби досягти максимальних результатів. Україна – це Європа», - резюмував Георгій Логвинський.

ЄНП є найбільшою та найвпливовішою політичною силою на європейському континенті.

До її складу входять 77 партій-членів із 40 країн, більшість глав держав і урядів, Президент Європейської Комісії і 14 членів Європейської Комісії. Партія має найбільшу фракцію в Європарламенті.