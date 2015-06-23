Онук екс-прем'єра Азарова вчиться в найдорожчій школі Відня як громадянин РФ – депутат

Про це у своєму блозі на Українській правді написав нардеп Сергій Лещенко.

Як доказ своїх слів депутат продемонстрував фотографію Дарія Азарова з випускного альбому найдорожчою віденської школи - American International School, де вартість навчання сягає 20 тисяч євро.

Навпаки фотографії написано – "Дарій Азаров, Росія".

"Такі фотографії зазвичай роблять у другій половині навчального року. Це – чергове підтвердження того, що сім'я Азарова півроку тому перебралася до Відня, де вони володіють мінімум трьома будинками, а також шале в альпійській селі Марія-Целль (це крім вілли в містечку Ольбія на Сардинії)", - написав депутат.

Він нагадав, що проти Олексія Азарова Генпрокуратурою було порушено кримінальну справу за статтею "незаконне збагачення", яка тим не менш не підходить для збереження фігуранта у списку санкцій ЄС, звідки Азарова-молодшого виключили в березні 2015 року.

Дружину Олексія Азарова навесні 2015 бачили в магістраті Відня – швидше за все вона оформляла документи для постійного перебування в Австрії.

Депутат зазначив, що після виключення Азарова з санкційного списку Україна стала на один крок далі від можливості конфіскувати його майно.

"У разі провалу процесу щодо конфіскації зарубіжної власності втекли українських керівників генпрокурор Шокін не зможе вийти сухим з води. Всі інструменти для цього – в його руках", - написав депутат.