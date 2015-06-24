Ар’єв: Росія хоче підсунути "троянського коня" у вигляді зруйнованого Донбасу з промитими пропагандою мізками

Так варто зробити «на той час, поки вони самі не зрозуміють, куди вони хочуть», – сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Якщо ми зараз будемо реінтегрувати в нинішньому стані Донецьку область і Луганську область, то впаде вся Україна», – вважає Ар’єв.

За його словами, чимось, на жаль, доводиться жертвувати.

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«Інфраструктура зруйнована, величезна кількість населення налаштована вороже щодо України. І російський план зараз – підсунути нам «троянського коня» у вигляді зруйнованого Донбасу з мізками, промитими російською пропагандою», – каже Володимир Ар’єв.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко нагадав, яких сфер не торкнеться децентралізація: питання безпеки, громадського порядку, зовнішніх відносин будуть віднесені виключно до компетенції державної влади.

«Не буде дозволена жодна федералізація. І питання оборони держави, питання безпеки, громадського порядку, зовнішніх відносин, ключові питання, які тримають цілісність і вертикаль влади в державі, будуть віднесені виключно до компетенції державної влади», - сказав Порошенко.