Ар’єв: Росія хоче підсунути "троянського коня" у вигляді зруйнованого Донбасу з промитими пропагандою мізками
Голова делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв вважає, що нині треба відокремити окуповані території на сході України від решти держави.
Так варто зробити «на той час, поки вони самі не зрозуміють, куди вони хочуть», – сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода.
«Якщо ми зараз будемо реінтегрувати в нинішньому стані Донецьку область і Луганську область, то впаде вся Україна», – вважає Ар’єв.
За його словами, чимось, на жаль, доводиться жертвувати.
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«Інфраструктура зруйнована, величезна кількість населення налаштована вороже щодо України. І російський план зараз – підсунути нам «троянського коня» у вигляді зруйнованого Донбасу з мізками, промитими російською пропагандою», – каже Володимир Ар’єв.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко нагадав, яких сфер не торкнеться децентралізація: питання безпеки, громадського порядку, зовнішніх відносин будуть віднесені виключно до компетенції державної влади.
«Не буде дозволена жодна федералізація. І питання оборони держави, питання безпеки, громадського порядку, зовнішніх відносин, ключові питання, які тримають цілісність і вертикаль влади в державі, будуть віднесені виключно до компетенції державної влади», - сказав Порошенко.