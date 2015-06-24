У Парижі закінчилися переговори голів МЗС "нормандської четвірки"

Про це повідомив глава МЗС України Павло Клімкін на своїй сторінці в Twitter.

«Завершили. В Парижі ми всі підтримали відданість Мінську. Росія також. Подивимося, хто і як цю відданість буде реалізовувати», - зазначив очільник українського МЗС.

Завершили. У Парижі ми всі підтримали відданість Мінську. Росія також. Подивимось, хто і як цю відданість реалізовуватиме. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 Червень 2015

Також він виділив три визначальні для української сторони проблеми. Це припинення вогню, обмін полонених і вибори за стандартами ОБСЄ.

«Для нас три теми залишаються визначальними: припинення вогню, обмін полонених і вибори за стандартами ОБСЄ», - йдеться в повідомленні.

Для нас три теми залишаються визначальними: припинення вогню, обмін полонених і вибори за стандартами ОБСЄ. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 Червень 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що Павло Клімкін, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабіус і Сергій Лавров зустрічаються за закритими дверима в будинку міністерства закордонних справ Франції, щоб обговорити становище в Україні, шляхи виходу з конфлікту на Донбасі та виконання Мінських домовленостей.