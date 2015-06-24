Міністерству інформполітики передали канал "УТР" та агентство "Укрінформ"

Кабінет міністрів України прийняв рішення про віднесення цілісного майнового комплексу державної організації Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" та Державної телерадіокомпанії "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" до сфери управління Міністерства інформаційної політики (МІП).

Як повідомляє прес-служба МІП, рішення було одностайно проголосовано сьогодні на засіданні уряду.

Після підписання прем'єр-міністром цих розпоряджень та їх офіційного опублікування, МІП розпочне роботу над запуском телеканалу Ukraine Tomorrow та рестартом інформаційної агенції "Укрінформ" у вигляді єдиної медіаплатформи іномовлення.

Читайте такожСтець пояснив, чому не можна знищувати донецьку телевежу, яка транслює канали бойовиківПаралельно найближчим часом Кабінет міністрів України на виконання Програми дій уряду внесе до Верховної Ради України проект Закону "Про систему іномовлення", узгоджений з парламентським Комітетом свободи слова та інформаційної політики, та який вже зараз проходить обговорення під час круглих столів з представниками громадянського суспільства.

"Ми розпочинаємо роботу з того, що оголошуємо публічно про набір команди для створення якісного іномовлення України. Кожен, хто бажає долучитися до цієї команди, може надсилати свої дані на електронну адресу. Процес набору буде максимально прозорий", - зазначив у своєму коментарі міністр Юрій Стець.