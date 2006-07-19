Ізраїль завдав удару по центру Бейрута

Ізраїльські війська вперше від початку операції в Лівані завдали удару по центру Бейрута. У ліванській поліції повідомили, що місто обстріляли з ізраїльського корабля. В результаті обстрілу була знищена вантажівка, загиблих і потерпілих немає, передає агентство AFP.

Досі ізраїльська армія завдавала ударів тільки по околицях ліванської столиці, де розташовані бази екстремістського угрупування "Хезболла".

З ранку середи ізраїльська авіація нанесла серію ударів по південних і східних районах Лівану. Крім того, солдати ЦАХАЛа провели короткі наземні рейди по ліванській території. Метою наземних рейдів стали позиції "Хезболли" в прикордонних районах.

За матеріалами Лента.ру