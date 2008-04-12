Ющенко реорганізував київське СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО реорганізував Управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області і призначив Василя ГРИЦАКА начальником цього управління.

Відповідні укази розміщені на сайті глави держави.

Президент об’єднав Управління СБУ у м.Києві та Управління СБУ в Київській області в Головне управління Служби безпеки у м. Києві та Київській області.

Відповідно іншими указами В.ЮЩЕНКО звільнив В.ГРИЦАКА з посади начальника Управління СБУ у столиці та Олександра ДЖУМУ з посади начальника УСБУ в Київській області.