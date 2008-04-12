Ющенко реорганізував київське СБУ
04:57, 12 квітня 2008Політика
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... та призначив нового начальника
Президент України Віктор ЮЩЕНКО реорганізував Управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області і призначив Василя ГРИЦАКА начальником цього управління.
Відповідні укази розміщені на сайті глави держави.
Президент об’єднав Управління СБУ у м.Києві та Управління СБУ в Київській області в Головне управління Служби безпеки у м. Києві та Київській області.
Відповідно іншими указами В.ЮЩЕНКО звільнив В.ГРИЦАКА з посади начальника Управління СБУ у столиці та Олександра ДЖУМУ з посади начальника УСБУ в Київській області.
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