Регіонали визнали, що у їхнього кандидата немає шансів у столиці

Народний депутат, голова Донецького обласного відділення Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ сумнівається, що лідер столичної організації «регіоналів» Василь ГОРБАЛЬ переможе на виборах мера Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОЛЕСНІКОВ заявив сьогодні в Донецьку на брифінгу після XVII обласної конференції партії.

"Наша київська організація боротиметься", - сказав він.

Разом з тим Б.КОЛЕСНІКОВ відзначив, що "за підсумками попередніх виборів зрозуміло, що, на жаль, ми не маємо серйозних шансів в столиці".

"Підтримувати, як ми і обіцяли, будемо свого кандидата", - підсумував Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Київська міська організація Партії регіонів висунула на посаду мера столиці кандидатуру свого лідера В.ГОРБАЛЯ.