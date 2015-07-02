Під Радою учасники мітингу перекрили рух (відео)

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, рух було перекрито о 18.10.

На даний час співробітники міліції, які охороняють правопорядок, спілкуються з організаторами та учасниками акції, аби відновити рух транспортних засобів.

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Нагадується, що згідно зі ст. 279 Кримінального кодексу України «Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства» стосовно правопорушників передбачена кримінальна відповідальність - від штрафу до обмеження волі.