Під Радою учасники мітингу перекрили рух (відео)
20:07, 02 липня 2015Політика
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Учасники мітингу, що проходить під стінами Верховної Ради України, перекрили рух транспорту на перехресті вулиць Грушевського та Шовковичної.
Мітингувальники перекрили Грушевського / vk.com/mariknews
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, рух було перекрито о 18.10.
На даний час співробітники міліції, які охороняють правопорядок, спілкуються з організаторами та учасниками акції, аби відновити рух транспортних засобів.
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Нагадується, що згідно зі ст. 279 Кримінального кодексу України «Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства» стосовно правопорушників передбачена кримінальна відповідальність - від штрафу до обмеження волі.
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