Ющенко: дискусії про стабільність гривні шкодять стабільності держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що найбільшої шкоди національній стабільності зараз можуть завдати будь-які дискусії щодо стабільності національної валюти.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV, показанному в неділю.

В.ЮЩЕНКО заявив, що національна валюта в Україні стабільна. «Національний банк ефективно, продуктивно працює на ринку, і ці дії під сумнів не треба ставити”, - наголосив Президент.