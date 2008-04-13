Ющенко: дискусії про стабільність гривні шкодять стабільності держави
20:25, 13 квітня 2008Політика
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Не заважаймо Нацбанку
Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що найбільшої шкоди національній стабільності зараз можуть завдати будь-які дискусії щодо стабільності національної валюти.
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV, показанному в неділю.
В.ЮЩЕНКО заявив, що національна валюта в Україні стабільна. «Національний банк ефективно, продуктивно працює на ринку, і ці дії під сумнів не треба ставити”, - наголосив Президент.
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