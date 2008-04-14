Євросоюз може запропонувати Україні особливий статус

Європейський Союз може запропонувати Україні особливий статус члена внутрішнього торговельного ринку ЄС, який нині мають Норвегія, Швейцарія та Ісландія.

Таку думку в інтерв’ю «Німецькій хвилі» висловив головний радник Українсько-європейського центру з питань адаптації законодавства ЄС Дарюс ЖЕРУОЛІС.

Експерт вважає, що ефективність створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС залежатиме від узгодження регулятивних актів обох сторін. На думку Д. ЖЕРУОЛІСА, якщо Україна зробить це швидко і фахово, Євросоюз може розпочати переговори про майбутнє членство країни у внутрішньому ринку ЄС.

Експерт Українсько-європейського центру з питань адаптації законодавства переконаний, що на сьогодні це вигідно Україні.

"Можна мати договір про зону вільної торгівлі, але не мати угоди повного доступу до внутрішнього ринку. Якщо буде різниця між технічними стандартами, то навіть за нульової митної ставки українські товари безперешкодно не потраплятимуть на ринок ЄС", - каже Д.ЖЕРУОЛІС.

Експерт переконаний: якщо Україна ставить собі за мету повноправне членство в Євросоюзі, то вже на переговорах про зону вільної торгівлі українська сторона має врахувати всі юридичні нюанси інтеграції на внутрішній ринок ЄС.