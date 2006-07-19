На Донеччині залишаються нерозкритими понад тисячу умисних вбивств

У Донецькій області залишаються нерозкритими 1100 умисних вбивств, скоєних в минулі роки, зокрема 16 вбивств, здійснених в 2005 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку повідомив прокурор області Олексій БАГАНЕЦЬ.

"Визнаю об`єктивно - 16 нерозкритих вбивств, скоєних в 2005 році плюс 1100 нерозкритих вбивств минулих років", - сказав О.БАГАНЕЦЬ.

Водночас він звернув увагу на те, що вперше за останні 5 років у області досягнуто "найвищого показника розкриття особливо зухвалих злочинів проти особистості - 95% проти 83% в минулому році". За словами О.БАГАНЦЯ, вже поточного року розкрито 13 умисних вбивств минулих років.

"Робота з розкриття убивств минулих років, здійснених організованими злочинними групами, активно продовжується", - сказав прокурор області.