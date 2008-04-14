Комісія виявила ряд порушень і зловживань у Черновецького

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України виявила ряд порушень і зловживань у діяльності київської влади, зокрема у сфері виділення землі.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування діяльності столичної влади Микола ТОМЕНКО.

Він зауважив, що велика кількість рішень київської влади мають відверто незаконний або корупційний характер. За словами М.ТОМЕНКА, ці рішенні не вписуються в загальну стратегію розвитку міста Києва або створюють перешкоди для його розвитку.

Він зазначив, що діючий Генеральний план міста Києва має виконуватись до ухвалення нового плану міста, натомість цей документ змінювався у 2004 році – один раз, у 2005 – 8, у 2006 – 14, а у 2007 – 96.

“Це свідчить про відсутність стратегії та логіка того, що відбувається у столиці”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО також заявив, що з дозволу влади міста триває забудова входу до будинку на вул. Хрещатик 24, де розміщені Державний комітет з телебачення та радіомовлення, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення та інші установи, які опікуються інформаційною політикою. За його словами, під забудовою опинився колодязь зв’язку, створений на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

М.ТОМЕНКО також повідомив, що ТСК з’ясувала, що практично всі транспортні проекти міста, будівництва об’єктів в рамках Євро-2012 не виконані. Зокрема, не реалізовано будівництво мостового переходу через Дніпро, будівництво транспортних розв’язок та ремонт колектору. За його словами, на ці потреби уряд виділив субвенції з держбюджету, натомість київська влада не освоїла ці кошти.

“З тих матеріалів, що ми маємо, я маю всі підстави сказати, що жодного серйозного проекту в галузі транспорту, житлового-комунальної та енергобезпеки міста Києва не реалізовано”, - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Крім того, він заявив, що місту з держбюджету було виділено кошти на встановлення лічильників води і тепла у будинках споживачів, але вони також не були використані.

Також голова ТСК зазначив, що Київська міськдержадміністрація переселяє установи державної та місцевої влади з центру міста в інші райони міста, а ці будівлі продаються без проведення аукціонів. За його словами, на сьогодні влада Києва планує реставрувати із залученням інвесторів близько 40 будинків комунальної власності. Він підкреслив, що участь інвестора в реставрації гарантує, що ці будівлі будуть продані.

М.ТОМЕНКО також повідомив, що КМДА не реалізувала жодного проекту з покращення екології у місті, навіть за кошти держбюджету.

Він зауважив, що створена Президентом комісія для проведення перевірки діяльності мера Києва не поінформувала про результати свої роботи.

“Комісія відпрацювала. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ відпочив 15 діб. Президентська комісія не знайшла жодного зловживання. Я хотів би побачити хоча б одну сторінку результатів роботи цієї комісії... Якщо це була політична гра – відвернути удар від Київської влади, то очевидно, таким чином підставили Президента”, – вважає М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію парламенту з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу. ТСК очолив народний депутат від БЮТ М.ТОМЕНКО.