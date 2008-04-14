Скопенко: а дзуськи вони мене звільнять!

Глава блоку свого імені Володимир Литвин, призначений у п`ятницю президентом на посаду в.о. ректора Київського Національного університету, розвіяв чутки про те, що він збирається міняти своє депутатське крісло на цю посаду. Правда, бути в.о. (до нових виборів ректора) згоден. "У своїх планах сьогодні не бачу цієї посади. Треба дати можливість колективу університету визначитися, кого б вони хотіли бачити на чолі цього вузу", - сказав він.

Зате звільнений Віктором Ющенко 72-річний Віктор Скопенко в інтерв`ю "Сегодня" заявив, що вважає указ президента незаконним і має намір подавати до суду. "Президент не має взагалі ніякого права ухвалювати подібні рішення, - сказав він. - Всі питання, пов`язані з освітою , - прерогатива Кабміну. Литвин же не має права посідати посаду ректора, поки є депутатом ВР. Мені самому колись довелося писати заяву про зняття своєї кандидатури як депутата, оскільки хочу залишитися ректором. Хто готував взагалі цей указ?! Я не хочу нікого ображати, але ця людина зовсім не читала закон "Про вищу освіту". Ректор вважає, що зняття його з посади комусь вигідне. Правда, кому саме говорити не захотів. На питання, хто зараз може скласти конкуренцію, пан Скопенко відповів так: "У мене немає конкурентів! Я підписав з Кабміном контракт до 2014 року, його зі мною ніхто не розривав. Я не збираюся працювати до 2014 року, піду раніше. Але щоб так примушувати мене піти - дзуськи!"