Ющенко закінчив візит до Польщі і ще встигне до київської Опери

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочий візит до Польщі й повертається до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, під час візиту глава держави підписав Спільну декларацію Президентів України та Республіки Польща щодо поглиблення взаємодії між Україною та Польщею у підготовці до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Також відбулись переговори Президентів України та Польщі у форматі «віч-на-віч», а також переговори делегацій у розширеному складі.

Крім того, у Варшаві В.ЮЩЕНКО та Лєх КАЧИНСЬКИЙ взяли участь у церемонії відкриття виставки «Скарби трипільської культури з приватної колекції «Платар» та зустрілися із представниками української громади у Польщі.

Сьогодні ж о 19.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у міжнародній конференції «Сучасні виклики правам і свободам людини» (Національна опера України імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 50).

Як повідомляє прес-служба глави держави, захід присвячено 60-й річниці ухвалення Загальної декларації прав людини і 10-річчю утворення інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.