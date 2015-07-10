Коломойський назвав провокацією звинувачення у причетності до побиття одного з керівників "Нафтогазу"

Про це ТСН.ua заявив Ігор Коломойський.

"Це провокація. До інциденту я не маю жодного стосунку", - заявив він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 липня, біля свого будинку невідомими з битками було скоєно напад на члена Наглядової Ради ПАТ "Укрнафта" Петра Столяра.

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Виконавчий директор "Нафтогазу" Андрій Пасішник на своїй сторінці у Facebook звинуватив у нападі Коломойського. "Це мабуть таке запрошення у ВІНК від Ігоря Валерійовича. Сподіваюсь на миттєву реакцію з боку правоохоронних органів", - зазначив він.

Згодом у Києві був оголошений план "Перехоплення".

Петро Столяр - заступник директора департаменту економічної, промислової, інформаційної безпеки та управління ризиками НАК «Нафтогаз України» з 15 сетнября 2014 року. До цього він працював в компанії WOG AERO JET (авіазаправний напрям групи «Континіум» олігарха Ігоря Єремєєва).