Незважаючи на дискусії, коаліція залишається міцною - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

“Справи в коаліції достатньо нормальні, хоча, хочу наголосити, що є дуже багато дискусій”, - зазначив Гройсман.

За його словами, це нормально, бо “так народжується молода демократія”.

Голова ВР долав, що було кілька засідань коаліції щодо її подальшої діяльності, і “вчора була така достатньо відверта дискусія щодо подальшої долі коаліції, але хочу підкреслити, я говорю сьогодні словами усіх учасників коаліції, - ніхто навіть не думає про те, щоб коаліцію якимось чином покинути або відійти від коаліційної угоди”.

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Гройсман наголосив, що потрібно говорити не тільки про те, “що не так у коаліції”, а навпаки - визнавати, що зроблено позитивного.

За його словами, всі мають зрозуміти, які вони помилки зробили, щоб “з новими силами і з новими результатами йти вперед”.

Спікер наголосив, що коаліція прийняла достатньо багато важливих рішень, і “це означає, що коаліція може приймати рішення”.

Гройсман зазначив, що робить все для того, щоб “коаліція була єдина, хоча це достатньо не просто по тих чи інших питаннях”.

Він переконаний, що тільки шляхом діалогу можна вирішувати питання і знаходити компроміси щодо ухвалення рішень.

Голова ВР сподівається, що на наступному пленарному тижні парламент працюватиме максимально ефективно.