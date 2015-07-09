Гройсман: позачергове засідання Ради скасували через неузгодженість позицій щодо ключових законів

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "5 каналу" сьогодні повідомив голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

За його словами, на позачерговому засіданні Верховної Ради депутати мали розглянути важливі законопроекти, від яких, зокрема, залежить подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом, а також про місцеві вибори.

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"Навіть сьогодні стоїть питання про ключовий закон – закон про місцеві вибори. І сьогодні о 10 годині я збирав лідерів фракцій і фахівців фракцій і ми обговорювали питання, якою має бути нова система місцевих виборів, після того ще декілька годин модерував цю роботу перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій", - сказав він.

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Крім того, спікер парламенту повідомив, що завтра о 14 годині буде проведена ще одна нарада щодо узгодження спірних питань: "От зараз головне завдання – щоби наступний пленарний тиждень був насичений з точки зору прийняття якісних законів".

Як повідомляв УНІАН раніше, спікер парламенту Володимир Гройсман повідомив, що Верховна Рада не буде проводити позачергове засідання цього тижня і зосередиться на узгодженні позицій в коаліції.