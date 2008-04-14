ТВК не зареєструвала Катеринчука кандидатом у мери Києва

Київська міська територіальна виборча комісія відмовила лідеру Європейської партії Миколі КАТЕРИНЧУКУ в реєстрації кандидатом на посаду Київського міського голови на позачергові вибори, що призначені на 25 травня ц. р.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було затверджене сьогодні на засіданні тервиборчкому у зв’язку з тим, що у своїй заяві про реєстрацію М.КАТЕРИНЧУК не вказав, що згоден на оприлюднення біографічних відомостей. Крім того, повідомили в ТВК, його виборча програма не оформлена визначеним чином.

Виходячи з цього, сьогодні в реєстрації М.КАТЕРИНЧУКУ було відмовлено. В той же час, голова ТВК Галина БІЛИК поінформувала журналістів, що це рішення не остаточне, бо упродовж 5 днів всі недоліки в оформленні документів можуть бути виправлені і буде прийнято нове рішення.

За даними тервиборчкому, М.КАТЕРИНЧУК надав достатню кількість підписів киян на свою підтримку.