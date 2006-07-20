Прем`єр-міністр Лівану звинувачує світ і просить у нього допомоги

Прем`єр-міністр Лівану Фуад СІНІОРА закликав міжнародну спільноту втрутитися в лівано-ізраїльський конфлікт і направити до Лівану гуманітарну допомогу, якої країна гостро потребує. Про це він заявив у телезверненні до світу, повідомляє Reuters.

За словами голови ліванського уряду, за вісім днів військових дій у Лівані загинули понад 300 осіб і понад тисячу було поранено, а більш як півмільйона ліванців було евакуйовано зі своїх будинків, і зараз вони у становищі біженців.

Крім того, виступаючи перед акредитованими в Бейруті послами іноземних держав, Ф.СІНІОРА "від імені всього ліванського народу" зажадав негайно припинити вогонь в Лівані.

Як повідомляє РІА «Новости», він також звинуватив світ у бездіяльності перед лицем руйнування Лівану. "Хіба життя ліванців дешевше за життя громадян тих країн, які ви представляєте?", - звернувся він до присутніх у залі дипломатів.