Біля парламенту - сутичка між прихильниками Регіонів і БЮТ

Парламент знову блокують прихильники Партії регіонів та Блоку Юлії Тимошенко. Вони перекрили проїзд по вул. Грушевського.

Як передає кореспондент УНІАН, між прихильниками БЮТ та Партії регіонів виникає штовханина, але зараз їх розділив щільний кордон міліції.

В ці хвилини міліція припиняє сутичку, що починалась між прихильниками двох політичних сил.

Водночас, в сесійній залі Верховної Ради все спокійно. Ніхто не блокує парламентську трибуну.

Сьогодні депутати планують розглянути кадрові питання: звільнення судді Конституційного Суду Павла ЄВГРАФОВА у зв’язку із поданою ним заявою та члена ЦВК Руслана КНЯЗЕВИЧА у зв’язку з обранням його народним депутатом.

Як повідомлялось, сьогодні також мають відбутись парламентські слухання щодо бюджетної політики України на наступний рік.