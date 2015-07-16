Порошенко у Львові провідав постраждалих міліціонерів (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, глава держави поспілкувався з постраждалими міліціонерами, їх родичами та лікарями у лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

Він заявив, що буде приділено особливу увагу сім‘ям постраждалих правоохоронців.

„Жоден злочин не залишиться без покарання. Сім‘ям постраждалих буде приділено особливу увагу”, - зазначив Порошенко.

Читайте такожСтан постраждалих міліціонерів від вибухів у Львові залишається тяжкимТакож він заявив, що серед версій, які розглядаються, є версія про те, що обидва злочини, і у Мукачевому, і у Львові, можуть бути пов’язані між собою.

Як повідомила УНІАН завідувач анестезіологічного відділення лікарні швидкої допомоги Львова Зоряна Біда, стан чоловіка-міліціонера середньої тяжкості, жінки – стабільно тяжкий.

Як повідомляв УНІАН, у Львові вранці 14 липня з інтервалом в одну годину пролунали вибухи у двох дільничних пунктах міліції Шевченківського району. В результаті вибухів постраждали двоє міліціонерів. Обидва правоохоронці були госпіталізовані у тяжкому стані.

За фактами вибухів у Львові відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258 ККУ (терористичний акт).