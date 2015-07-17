У Лаврова прокоментували видворення дипломата РФ з України і погрожують "заходами у відповідь"

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті російського зовнішньополітичного відомства.

"Розцінюємо такі дії української влади як черговий недружній крок, спрямований на штучне нагнітання напруженості в двосторонніх відносинах", - йдеться в повідомленні.

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У повідомленні також сказано, що "російська сторона здійснить, зрозуміло, необхідні відповідні заходи".

Як повідомляв УНІАН, МЗС України за матеріалами Служби безпеки оголосило персоною нон грата виконуючого обов'язки Генерального консула Російської Федерації в Одесі Валерія Шибеко.

Рішення прийнято через несумісність його діяльності з дипломатичною, а також через порушення положень Віденської конвенції.