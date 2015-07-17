Прокуратура відкрила три кримінальні провадження за фактами стрілянини у Мукачевому

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні ТСК з розслідування подій у Мукачевому заявив заступник генерального прокурора Юрій Столярчук.

“Прокуратурою Закарпатської області було внесено до ЄРДР матеріали за двома статтями: стаття 258 і стаття 255. 255-а стаття — це створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину; стаття 258 — терористичний акт”, - сказав Столярчук. Також він додав, що Головне слідче управління ГПУ ще ввечері 11 липня прийняло до свого провадження ці справи.

Також Столярчук додав, що у зв'язку із заявою низки народних депутатів щодо незаконної діяльності правоохоронців було прийнято рішення про внесення до ЄРДР кримінального провадження за ч. 3 ст. 365, оскільки відбулося застосування зброї на враження.

Також Столярчук додав, що всі ці три справи сьогодні будуть об'єднані в одну. Також він додав, що слідством достеменно встановлено, що всі ці події, що відбулися в Мукачевому, стосуються ДУК “Правого сектору”, причетність керівників членів місцевого осередку “Правого сектору” до подій у Мукачевому досліджується у кримінальному провадженні.

Також, як встановили народні депутати під час засідання комісії, на сьогодні відсутні кримінальні провадження щодо іншої сторони конфлікту. За фактами можливої причетності до конфлікту людей з оточення народного депутата Михайла Ланьо наразі проводиться лише дослідча перевірка.

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Довідка УНІАН. У Мукачевому вдень 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектора", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

За останніми даними, в результаті інциденту в Мукачевому постраждали 14 осіб, загинуло щонайменше двоє.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців «Правого сектору» після стрілянини ховаються у лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.

Президент України Петро Порошенко 13 липня заявив, що конфлікт у Мукачевому виник через перерозподіл потоків контрабанди.

За попередніми даними правоохоронців, у конфлікті 11 липня взяли участь ряд членів руху «Правий сектор», 12 з яких на даний час встановлено, 4 затримано.

Під час обшуків у помешканнях учасників «Правого сектору» та в офісі руху в Ужгороді вилучено зброю та боєприпаси.