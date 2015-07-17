Москаль пригрозив відправляти до військоматів усіх, хто ходитиме у балаклавах (відео)

Про це в інтерв'ю виданню "Слово і Діло" заявив глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Він зазначив, що не варто кричати "Україна понад усе" і "Смерть ворогам", тут ворогів немає, вороги там – на лінії фронту.

"Показувати своє геройство і воювати з мирним населенням і безкарно ходити тут зі зброєю і лякати людей. Я категорично сказав, кого побачите в балаклаві - одразу тягніть до військкомату", - наголосив Москаль.

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Крім того, очільник Закарпатської ОДА закликав усіх, хто побачить у військовій формі чоловіка, який не є військовим збройних формувань чи учасником АТО (значить, він показує, що він хоче на фронт), тягнути його до військкомату.