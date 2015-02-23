На Тернопільщині розшукують вже понад 25 тисяч чоловіків, які ухиляються від мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив виконувач обов’язків військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату Володимир Катинський.

За його даними, виконання плану з мобілізації в області залишається на низькому рівні, в розшуку для вручення повісток перебуває уже понад 25 тис. жителів області, які уникають їх отримання.

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Катинський також повідомив, що нещодавно двом жителям Тернопільщині були вручені повістки при спробі перетину державного кордону, вони намагалися виїхати з країни.

«Ці люди перебували у розшуку як такі, що ухиляються від мобілізації. На кордоні їм вручили повістки, вони вже прибули у військкомат», – розповів він.

За даними Катинського, також в рамках мобілізації на Тернопільщині повістки вже вручено десятьом переселенцям зі сходу країни.

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«За офіційними даними, на території області поживають 140 чоловіків, які прибули зі сходу України. Ми знайшли тільки 10, вручили їм повістки. За рештою адрес ми чоловіків не виявили, тому повістки вручити не змогли. Жінки запевняли, що їх чоловіки поїхали в Горлівку, в Луганськ, інші населені пункти Донбасу, звідки вони прибули», – розповів Катинський.

Як повідомляв УНІАН, в Тернопільській області за ухилення від мобілізації відкрито 35 кримінальних проваджень, ще 300 жителів області після відкритих адміністративних проваджень за ухилення від отримання повісток зобов’язано сплатити штраф.