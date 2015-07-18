Порошенко посмертно нагородив 64 бійців, які загинули в зоні АТО

Відповідний Указ був підписаний Главою держави 17 липня.

Серед нагороджених - військові, які загинули в період з серпня 2014 року по лютий 2015 року, в тому числі в боях під Іловайськом та Дебальцевим. Більшість нагороджених бійців були поховані у Запорізькій та Дніпропетровській областях як невпізнані особи, пізніше їх ідентифікували за результатами ДНК-експертизи, і вони були перепоховані в рідних місцях.

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Указом Президента 8 військових посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, 52 військових посмертно – орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Ще 4 загиблих співробітників МВС відзначено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.