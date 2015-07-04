Порошенко нагородив військових, які звільняли Слов’янськ: "Рік тому було поховано проект "Новоросії" (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, сьогодні Порошенко з нагоди річниці звільнення міст Слов’янськ та Краматорськ від російсько-терористичних військ провів зустріч з військовими, які брали участь у визволенні цих міст. Глава держави від імені українського народу висловив подяку воїнам за їх ратний подвиг та героїзм.

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«Наша з вами спільна мета – відновити територіальну цілісність України, суверенітет над кожним клаптиком української землі, забезпечити і захистити незалежність України від будь-якого агресора, який вторгся на нашу землю», – наголосив президент.

«Цей день, 4 липня, назавжди увійшов у новітню історію України. Рік тому відбулася подія, яка на весь світ засвідчила, що Збройні сили України здатні не лише захищати і обороняти, але робити блискучі наступальні операції. Символом цієї міці стала праця наших Збройних сил по звільненню Слов’янська. Слов’янська, який був символом знущання над українцями, в підвалах слов’янського СБУ було десятки закатованих українських патріотів, де знущалися над українським прапором, Українською державою. Дякуючи вашим спільним зусиллям і блискуче проведеній операції Слов’янськ було звільнено від російсько-терористичних найманців», – заявив президент, звертаючись до військових.

Нагородив Героїв України, які визволяли український Донбас. Слава захисникам України! Слава Україні! pic.twitter.com/Neh9E25jEE — Петро Порошенко (@poroshenko) July 4, 2015

Глава держави наголосив на тому, що ті перші перемоги мали особливе значення.

«Ці перемоги повернули віру українців у своїх захисників, у силу і міць української армії. І водночас позбавили російського агресора ілюзій стосовно «парадного маршу» по нашій українській землі», – сказав Порошенко.

Говорячи про особливе історичне значення цієї дати, президент підкреслив, що саме цього дня було поховано проект так званої «Новороссии».

«Ви захистили українську землю і примусили ворога внаслідок блискавично проведеної операції тікати зі Слов’янська, потім – Краматорська, Костянтинівки, Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного. Вашими зусиллями було звільнено більшу частину Донбасу», – заявив глава держави.

Президент наголосив, що ті перші операції українських військових зі звільнення мирних міст та селищ отримали високі оцінки від міжнародних військових експертів, які відзначили ефективне планування та проведення операції з визволення густонаселених пунктів з мінімальними людськими втратами та мінімальним руйнуванням інфраструктури.

Президент особливо зазначив, що серед тих, хто першими увійшов на вулиці визволених міст, були військовослужбовці українського спецназу та воїни-десантники.

Президент та військові хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх військовослужбовців, загиблих під час оборони та визволення Донбасу.

Президент наголосив, що за цей рік зусиллями всього народу вдалося фактично заново відбудувати Збройні сили.

«Я пишаюся тим, що Міністерству оборони вдалося зробити за цей рік», – сказав Порошенко, особливо відзначивши зусилля волонтерів.

«На сьогодні ціною титанічних зусиль ми зміцніли вже настільки, що готові до оборони, – наголошую, саме оборони! – і супроти найбільшої та найкраще озброєної армії на континенті, російської армії. Ми навчилися захищати свою Україну», – заявив глава держави.

При цьому президент підкреслив: «Усвідомлюючи ціну питання, я наполягав, наполягаю і наполягатиму на пріоритетності політичного врегулювання» ситуації на Донбасі.

«Безумовно, ми – за мир. Але – не за мир будь-якою ціною. Ми не здамо жодного клаптику української землі», – заявив Порошенко.

Він також зауважив, що саме під час проведення антитерористичної операції в районі Слов’янська український народ дізнався про своїх перших у цій війні Героїв України – підполковників Костянтина Могилка та Тараса Сенюка.

«Відтепер їх імена золотими літерами вписані в нашу історію», – сказав президент.

У зустрічі також взяли участь міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак та начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-полковник Віктор Муженко.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2014 року українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, та декілька інших міста на Донбасі, які були захоплені проросійськими бойовиками в середині квітня.