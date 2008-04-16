Юлію Тимошенко слухатиме Страсбург

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні у Страсбурзі (Франція) виступить на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи й відповість на запитання європейських парламентарів.

Як повідомляв УНІАН, також Ю.ТИМОШЕНКО планує зустрітися з головою ПАРЄ Луісом Марія де ПУТЧЕМ та Генеральним секретарем Ради Європи Террі ДЕВІСОМ, а також з керівником групи Європейської народної партії Люком ван ден БРАНДЕ.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з керівниками політичних груп ПАРЄ та поспілкується з викладачами та студентами Національної школи підготовки керівних кадрів державного апарату.

Під час візиту прем`єр-міністра супроводжуватимуть віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, перший заступник міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ.

Повернутися до Києва Ю.ТИМОШЕНКО планує сьогодні увечері.