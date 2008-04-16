У БЮТ кажуть, що Балозі пора на дембель

Заява глави секретаріату президента Віктора Балоги про те, що економічний блок уряду повинен подати у відставку, – реакція на рішення зборів коаліції рекомендувати президентові відправити у відставку самого Балогу.

Таку думку у вівторок висловив журналістам народний депутат від БЮТ Андрій Портнов, повідомляє Українська правдаз посиланням на Лігу.

"Учора (в понеділок) коаліція, незважаючи на цілу низку спростувань членів "Нашої України", абсолютною більшістю голосів проголосувала за те, щоб рекомендувати президентові звільнити Балогу з займаної посади. А суперечки зараз йдуть навколо того, що нібито Кириленко, що вів збори коаліції, не ставив це питання на голосування", - сказав він.

"Але це не перешкодило це питання на голосування поставити члену "Нашої України" Олександру Олександровичу Омельченку. І він його поставив, знаходячись за трибуною президії. Після чого практично весь БЮТ і ціла низка членів "Нашої України" проголосували за це рішення", - сказав БЮТівець.

За словами Портнова, залишається під сумнівом, чи буде це рішення оформлюватися документально, але вектор своєї думки в понеділок уже був заданий.

"Віктор Іванович (Балога) повинен демобілізуватися. Була така в армії приказка – "дембель у маю..." Саме настає травень. Віктору Івановичу пора на дембель. І тому сон поганий наснився. Ранком устав, поганий настрій і каже: економічний блок повини подати у відставку", - сказав Портнов, назвавши таку реакцію Балоги на рішення зборів коаліції нездоровою.

Як відомо, у вівторок Балога заявляв про необхідність відставки економічного блоку уряду, пояснюючи це тим, що члени уряду не в змозі реагувати на економічні виклики.