У скандальних екс-прокурорів виявили вдома кокаїн
18:37, 20 липня 2015Політика
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Генпрокуратура має намір пред'явити екс-заступнику начальника Головного слідчого управління Володимиру Шапакіну і екс-заступнику прокурора Київської області Олександру Корнійцю підозру в незаконному зберіганні кокаїну.
У ході обшуків у екс-прокурорів був виявлений кокаїн
Про це повідомив заступник генрокурора Віталій Касько, передає Lb.ua.
"У ході обшуків будинку був виявлений кокаїн. Звісно, їм буде пред'явлено нову підозру", - сказав Касько. При цьому він відмовився уточнити, у кого саме із затриманих було виявлено наркотик.
Нагадаємо, скандальних прокурорів Шапакіна і Корнійця затримали в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня.
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Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн. Цей же суд обрав Шапакіну запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3 млн грн.
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