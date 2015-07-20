У скандальних екс-прокурорів виявили вдома кокаїн

Про це повідомив заступник генрокурора Віталій Касько, передає Lb.ua.

"У ході обшуків будинку був виявлений кокаїн. Звісно, їм буде пред'явлено нову підозру", - сказав Касько. При цьому він відмовився уточнити, у кого саме із затриманих було виявлено наркотик.

Нагадаємо, скандальних прокурорів Шапакіна і Корнійця затримали в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня.

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Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн. Цей же суд обрав Шапакіну запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3 млн грн.