БЮТ озвучив ультиматум Ющенку: або Тимошенко, або Янукович

Фракція БЮТ закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА припинити заяви щодо незадовільної роботи уряду або відправити його у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це з трибуни Верховної Ради заявив член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО.

За його словами, фракція БЮТ протягом декількох останніх тижнів мужньо мовчить, коли чує докори на адресу діяльності уряду з боку Секретаріату Президента та РНБО.

«Але після того, як останній місяць Президент України за межами України паплюжить український уряд, ми вважаємо, що це зневага не до Блоку Юлії Тимошенко, не до Юлії ТИМОШЕНКО, а це неповага до України», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що виходячи із ситуації, яка склалася, БЮТ хотів би звернутися до Президента і сказати В.ЮЩЕНКУ, що, якщо він своїм урядом вважає РНБО та Секретаріат Президента, то він має це визнати і заявити українському народу, що він не довіряє цьому Кабміну. «Нехай відправляє у відставку уряд ТИМОШЕНКО і працює з новим опозиційним урядом ЯНУКОВИЧА», - сказав М.ТОМЕНКО.

У той же час, за його словами, якщо цього не буде зроблено, то БЮТ хотів би, щоб Президент заявив про інше – що він працює з урядом Юлії ТИМОШЕНКО.

«Щоденні наради у трьохгодинному режимі, коли даються вказівки обласним державним адміністраціям не виконувати розпорядження уряду або роздаються вказівки міністрам не виконувати вказівки прем’єр-міністра, можуть погано закінчитися для українського народу», - зазначив депутат.