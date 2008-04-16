Фракція БЮТ залишила сесійну залу парламенту
10:59, 16 квітня 2008Політика
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Нардепи проводять термінове засідання
|Андрій Шкіль
Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив народний депутат Андрій ШКІЛЬ (фракція БЮТ).
Він зазначив, що після засідання керівництво фракції зробить заяву з приводу роботи ВР.
За його словами, йдеться зокрема, і про заяви Секретаріату Президента України, і щодо розгляду законопроекту, який стосується обмеження пільг та дострокового припинення повноважень народного депутата.
А.ШКІЛЬ заявив, що фракція БЮТ наполягає на розгляді законопроекту щодо обмеження пільг народних депутатів, але водночас на розгляд ВР виносяться інші питання.
В той же час сесійне засідання ВР продовжується.
У даний час ВР розглядає у другому читанні законопроект “Про Кабінет міністрів України”.
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