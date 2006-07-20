Мороз показав депутатам, де складати гроші за підкуп

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявляє, що парламент працюватиме не зважаючи на акції, влаштовані БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в сесійній залі.

О.МОРОЗ заявив, що БЮТ взяв всі запропоновані портфелі у ВР і тому він вважає, що їхня сьогоднішня демонстрація є цікавою. «Будь-ласка заходьте на засідання після 25 числа, Верховна Рада працюватиме обов’язково», - сказав О.МОРОЗ.

Він підкреслив, що кожна політична сила може висловлювати свою позицію різними способами, але парламент повинен працювати – «одні висловлюють міркування так, в такий спосіб як бажають можливим для себе, інші іншим способом, але нам своє робить».

О.МОРОЗ також звернувся до депутатів, зауваживши, що всі чули інформацію про те, що: «тут шелестять гроші, ходять по рядах, про те, що це неправда я думаю не треба аргументувати. Переконувати, тощо. Але якщо десь щось з’явиться подібне, складайте їх сюди (при цьому О.МОРОЗ показав на місце коло трибуни – УНІАН) і ми будемо їх використовувати для підтримки бідних людей, які повірили інколи демагогам під час виборів і не врахували того, що може бути отак, як ми це бачимо».

Нагадаємо, сьогодні депутати з фракції залишили сесійну залу. Виступаючи з трибуни парламенту, лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що фракція покидає залу до 25 липня, «доки Президент України не винесе указ про дострокові вибори» народних депутатів. з вимогою проведення дострокових виборів.