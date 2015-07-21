Технічний кандидат Березенко заклеює власною рекламою білборди Корбана – активісти "Стоп підкуп!"

По місту їздять машини батальйону «Донбас», командиром штурмової роти якого називає себе Костанчук, і переклеюють зовнішню рекламу, повідомляють активісти громадянської ініціативи «Стоп підкуп!».

Представники штабу кандидата в народні депутати, голови Політради УКРОПу Геннадія Корбана усно звернулися до співробітників міської міліції з проханням прокоментувати ситуацію, однак відповіді не отримали.

Як відомо, батальйон «Донбас» заперечує той факт, що його бійці беруть участь у передвиборчій кампанії у 205-му окрузі. Тарас Костанчук активно критикує опонента влади – Корбана, а порушення з боку провладного кандидата Сергія Березенка охоче бере на себе. Так, нещодавно він заявив, що «Тойота» з грошима, зброєю і партійними документами штабу Березенка, яка координувала підкуп виборців і була затримана місцевими активістами, насправді належить йому самому. Але сказати, що в авто, кандидат так і не зміг.