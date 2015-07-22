Порошенко звільнив Шишкіна з посади судді КС

Текст указу оприлюднено на сайті глави держави.

У документі зазначається, що Шишкіна звільнено відповідно до пункту 22 частини першої статті 106, пункту 9 частини п'ятої статті 126, статті 149 Конституції України.

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Як повідомляв УНІАН, Шишкін був призначений суддею КС у листопаді 2005 року. Склав присягу судді – у серпні 2006 року.