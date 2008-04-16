БЮТ вимагає від Ющенка припинити цькування уряду

Фракція БЮТ вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА припинити цькування уряду і руйнування коаліції демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві БЮТ, текст якої був сьогодні оприлюднений лідером фракції Іваном КИРИЛЕНКОМ.

В заяві зазначається, що глава держави і його оточення на догоду політичним інтересам тотально руйнують всі починання демократичної коаліції та уряду.

Зокрема, заблоковані всі антикорупційні програми Кабінету Міністрів в галузі ринку землі, що сприяє збереженню корупційних схем, які руйнують Україну.

«Свідомо роздувається паніка навколо інфляції в країні», - йдеться також у заяві.

Крім того, І.КИРИЛЕНКО зазначив, що блокується і руйнується процес цивілізованої приватизації, під загрозою опиняється виконання державного бюджету і соціальної політики уряду.

«Оточення Президента намагається взяти під своє крило тіньові схемі в газовій сфері за рахунок національних інтересів», - наголошується в заяві.

Крім того, фракція БЮТ вважає, що РНБО сьогодні перетворена на центр протистояння уряду.

«Оточення Президента фактично захищає корумповане керівництво Фонду державного майна та Київської мерії», - йдеться в заяві.

На думку БЮТ, такими діями свідомо вноситься розбрат в демократичну коаліцію, вони ганьблять Україну.

«Фракція БЮТ вимагає від Президента України як глави держави не втратити черговий шанс для демократичного розвитку української держави, припинити руйнування і знищення демократичної коаліції», - наголошується в заяві.

БЮТ також вимагає від Президента негайно скасувати всі укази та нормативні акти, які блокують роботу уряду.

«Ми наполягаємо повернути діяльність Ради національної безпеки та оборони в державницьку суть і очистити цю структуру від випадкових людей», - наголошується в заяві.

У БЮТ також зазначають, що певні ініціативи, які розробляються у Секретаріаті Президента – зокрема щодо прямого президентського правління й термінового референдуму з Конституції, – отримають адекватну відповідь.

При цьому фракція БЮТ наголошує, що заява жодним чином не стосується фракції “Наша Україна – Народна самооборона” у парламенті.

У БЮТ також підкреслюють, що єдиним виходом із ситуації, що склалася, є внесення змін до Конституції.