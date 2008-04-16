НУ-НС просить Тимошенко змінити тон

Лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що образи прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на заяви деяких посадовців не повинні привести до розколу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

«Те, що прем’єр-міністра дратують заяви посадовців і особливо глави Секретаріату Президента, не повинно бути приводом для розвалу коаліції», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він запевнив, що НУ-НС не вдаватиметься до істерик і пропонує надалі всі спірні питання вирішувати всередині коаліції.

«Ми будемо закликати прем’єр-міністра претензії до когось із посадовців не перетворювати на проблеми всієї коаліції», - зазначив В.КИРИЛЕНКО.

Він також закликав прем’єр-міністра і БЮТ не робити агресивних заяв на адресу Президента. «Що ж до випадів особисто на адресу Президента, то ми від таких випадів застерігаємо, оскільки ми не прихильники початку взаємним обмінам люб’язностями в середині коаліції», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Лідер фракції НУ-НС також назвав демаршем вихід фракції БЮТ із сесійної зали. За його словами, в коаліції можуть бути різні точки зору на певні питання. «Але це не означає, що з будь-якого приводу треба демонструвати демарш», - сказав В.КИРИЛЕНКО.