"Один стрибок до Москви, і периметр прорвано": аналітик про страх військових РФ перед "відходом" України на Захід

Російські військові пояснюють, що якщо РФ втрачає Україну, то всі російські капіталовкладення у будівництво баз на півночі втрачають сенс.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив російський військовий експерт Павло Фельгенгауер.

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"В цілому Україна дуже важлива. Це частина великого стратегічного периметра. Наскільки я розумію, наші (російські - Ред.) військові пояснюють, що якщо ми втрачаємо Україну, всі наші капіталовкладення у будівництво баз на півночі втрачають сенс. Тому що Україна "йде" на Захід. Навіть якщо поки вона не вступає до НАТО, то потім увійде, стануть дружніми США, і в певний момент американські військові бази з'являться де-небудь в Полтаві або під Харковом. І все, наш периметр прорвано. Там один стрибок до Москви. І цього допустити не можна", - заявив аналітик.