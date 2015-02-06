Росія втрачає прихильників на сході України - соцдослідження

Про це свідчать результати соціологічних досліджень, оприлюднених спільно Київським міжнародним інститутом соціології і російською недержавною дослідницькою організацією "Левада-Центр".

"В ході дослідження українцям ставилось запитання "Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?", а росіянам "Як Ви загалом зараз ставитеся до України?"

Ставлення як українців до Росії, так росіян до України за останні три місяці стало більш негативним. Проте, ставлення українців до Росії все ще залишається більше позитивним, ніж ставлення росіян до України. Порівняно з вересневим опитуванням кількість позитивно налаштованих до Росії українців дуже суттєво впала – на 9% (з 48% у вересні до майже 37% – у грудні). Значно зросла частка негативно налаштованих до Росії українців (з 41% – у вересні до майже 48% – у грудні).

Погіршення ставлення до Росії спостерігається у всіх регіонах. Відсоток населення, що позитивно налаштоване до Росії, зменшився у Південному регіоні – з 59% до 50,4%, у Центральному регіоні – з 32% до 28,9%, у Західному регіоні – з 25% до 19,3%. Але особливо відчутно (на 32%) зменшилась частка позитивно налаштованого до Росії населення у Східному регіоні – з 83% до 50,9%.

У Росії кількість позитивно налаштованих до України росіян суттєво зменшилась – на 12% і склала 24%. Кількість негативно налаштованих за цей самий період суттєво збільшилася – з 55% до 63%.

Динаміка відповідей росіян та українців на запитання "Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією" є такою.

Порівняно з вереснем в Україні значно зросла кількість тих, хто бажає закритих кордонів з Росією (45% – у вересні, 50% – у грудні 2014 р.). Аналогічна тенденція спостерігається в Росії, де кількість тих, хто бажає закритих кордонів з Україною зросла на 6% (з 26% у вересні 2014 р. до 32% у січні 2015 р.).

Кількість тих, хто бажає дружніх та незалежних відносин двох держав з відкритими кордонами, без віз та митниць, у Росії зменшилась майже на 10% – з 62% до 52 %, в Україні – на 2% – з 44% до 42%.

В Україні прихильників незалежності (відсоток тих, хто хоче незалежності з кордонами та митницями, і тих, хто хоче незалежності, але без кордонів та митниць) станом на грудень 2014 р. збільшилось на 3% порівняно з вереснем 2014 р. Цей показник досяг максимального рівня – 92%.

Читайте такожМайже 70% росіян виступають проти введення військ РФ до України - опитуванняВ Росії прихильників незалежності (відсоток тих, хто хоче незалежності з кордонами та митницями, і тих, хто хоче незалежності, але без кордонів та митниць) станом на січень 2015 р. збільшилось на 6% порівняно з вереснем 2014 р. В Росії цей показник, як і в Україні, досяг максимального рівня – 84%.

Об'єднання в одну державу бажають 7% жителів Росії та 3% жителів України.

Найбільше прихильників об‘єднання з Росією на сході, проте і тут ця кількість зменшилася майже вдвічі порівняно з вереснем (з 13,3% до 7,1%). Найменше бажаючих об’єднання на Заході (0,2%) та в Центрі (1,6%).

З 5 по 15 грудня 2014 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) спільно з Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2011 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому етапі, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

«Левада-центр» провів опитування за репрезентативною для Росії вибіркою з 23 до 26 січня 2015 року; опитано 1600 респонденти у віці від 18 років у 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Статистична похибка даних не перевищує 3,4%.