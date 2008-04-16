Тимошенко хоче перетворити Україну на парламентську республіку

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступає за перетворення України на парламентську республіку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Нам потрібно зробити розмежування функцій влади і зробити Україну традиційною парламентською республікою, як це характерно для європейських держав", - сказала вона.

Прем’єр зазначила, що парламентська республіка є кращою, ніж будь які інші монополізовані системи влади.

Вона також додала, що зараз в Україні обговорюються питання змін до Конституції. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що вважає за необхідне ухвалити зміни до Конституції у Верховній Раді.

"Ми би хотіли провести їх (зміни до Конституції – УНІАН) у конституційний спосіб – через парламент, через отримання більшості в парламенті, а краще – консолідації парламенту", - сказала прем’єр-міністр.