Довгий попереджає про появу у Києві шахраїв, які видаватимуть себе за агітаторів

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ попереджає киян про появу в місті шахраїв, які під виглядом агітаторів можуть намагатися отримати у них паспортні дані.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою Київради коментарі О.ДОВГОГО.

«Сьогодні виборча кампанія в Києві входить в активну фазу. Завершується реєстрація кандидатів на посаду міського голови, а також партій та блоків на виборах до Київради. А це означає, що вже незабаром учасники виборчих перегонів намагатимуться демонструвати свою потрібність киянам, організовуючи зустрічі з виборцями, агітуючи за себе безпосередньо на порозі квартири тощо», - зазначив О.ДОВГИЙ.

За його словами, сьогодні Блок Леоніда Черновецького почав отримувати сигнали про те, що до виборчих перегонів прагнуть долучитися кримінальні елементи.

«За нашою інформацією, до Києва вже почали з’їжджатися шахраї, метою яких є увійти в довіру до мешканців столиці та під виглядом агітаторів або представників соціологічних, аналітичних чи інших служб отримати від киян паспортні дані та інші документи для їх подальшого використання зі злочинною метою. Зокрема, і для оформлення «липових» кредитів чи навіть переоформлення квартир на інших осіб», - сказав О.ДОВГИЙ.

«Тому ми звертаємося до усіх киян бути обережними та обачними при спілкуванні з незнайомцями, які під виглядом виборчої агітації можуть спробувати ошукати вас та ваших близьких. У випадку найменших підозр, закликаємо вас звертатися до правоохоронних органів або виходити на прямий зв`язок з мером за телефоном call-центру 051», - підкреслив О.ДОВГИЙ.