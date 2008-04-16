Герман вважає, що Тимошенко навмисне провокує Ющенка

Народний депутат України (фракція Партії регіонів) Ганна Герман вважає, що Блок Юлії Тимошенко свідомо провокує відставку Юлії ТИМОШЕНКО з посади прем’єр-міністра .

Таку думку вона висловила у коментарі сайту “ГАРТ”.

«Я вбачаю в усіх сьогоднішніх заявах від БЮТ, які публічно ображали Президента, намагання спровокувати його на відставку уряду», – вважає депутат.

За її словами, вже зрозуміло, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО не може справитися з тією економічною ситуацією, яка є в країні, а тому шукає вигідний для себе вихід з ситуації.

«Інфляція і ціни подовжують зростати, стає відчутним невдоволення суспільства. Ситуація дуже тяжка, а уряд нічого вдіяти не може. У зв’язку із цим ТИМОШЕНКО зараз дуже вигідно гримнути дверима, образитися і піти. Тому БЮТ робить усе можливе, щоб спровокувати Президента на таку відставку», – вважає Г.ГЕРМАН.

На її думку, Президенту не можна піддаватися на таку провокацію.

«Слідувати сценарію Ю.ТИМОШЕНКО і погоджуватися на її відставку тільки тому, що їй вигідно піти на хвилі популярності уряду і повернутися до президентських виборів, буде помилкою», – переконана Г.ГЕРМАН.

За її словами, Ю.ТИМОШЕНКО повинна сама визнати, що вона неспроможна керувати державою. «І тоді ми відпустимо її у відставку», – сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також спрогнозувала, що за кілька тижнів рейтинг БЮТ та особисто Ю.ТИМОШЕНКО значно знизиться, і це стане свідченням того, що народ більше їй не довіряє.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 квітня, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО заявив, що фракція БЮТ закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА припинити заяви щодо незадовільної роботи уряду або відправити його у відставку.

Він наголосив, що виходячи із ситуації, яка склалася, БЮТ хотів би звернутися до Президента і сказати В.ЮЩЕНКУ, що, якщо він своїм урядом вважає РНБО та Секретаріат Президента, то він має це визнати і заявити українському народу, що він не довіряє цьому Кабміну. «Нехай відправляє у відставку уряд ТИМОШЕНКО і працює з новим опозиційним урядом ЯНУКОВИЧА», - сказав М.ТОМЕНКО.

У той же час, за його словами, якщо цього не буде зроблено, то БЮТ хотів би, щоб Президент заявив про інше – що він працює з урядом Юлії ТИМОШЕНКО.