Кріль просить Тимошенко не йти у відставку

Народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), лідер політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ радить уряду Юлії ТИМОШЕНКО не поспішати йти у відставку, оскільки він ще не виконав багато передвиборчих обіцянок.

Про це йдеться у заяві І.КРІЛЯ, текст якої надала УНІАН прес-служба “Єдиного Центру”.

«Напевно, у БЮТ є серйозні проблеми із урядуванням, якщо вони вже тепер просять Президента відправити уряд ТИМОШЕНКО у відставку», – припускає І.КРІЛЬ.

«Для відставки Кабінету міністрів не потрібно рішення Президента України. Для цього необхідно рішення Верховної Ради або ж ініціатива самого Кабміну. Хочу нагадати, що Віктор ЮЩЕНКО визначився, із яким урядом йому працювати, ще у грудні минулого року», – заявляє депутат.

«Саме Президент настояв на тому, щоб Юлія ТИМОШЕНКО стала прем’єр-міністром під час голосування її кандидатури у парламенті. І це прекрасно знають всі народні депутати фракції БЮТ, в тому числі ТОМЕНКО», – підкреслює голова “Єдиного Центру”.

«Не потрібно поспішати у відставку. Тим паче, що грандіозні успіхи уряду були продемонстровані нещодавно під час святкування 100 днів уряду. Ще багато із обіцяного людям залишилося невиконаним. Потрібно працювати. Для цього в уряду є всі можливості. Тим більше, що цього чекають люди. Щодо критики на адресу уряду, то до цього потрібно ставитися спокійно та без істерії», – сказав народний депутат.

«Якщо ж проблеми подальшої роботи уряду є настільки серйозними, то про це слід вчасно сказати людям», – додав І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 квітня, з трибуни Верховної Ради член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО заявив, що фракція БЮТ закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА припинити заяви щодо незадовільної роботи уряду або відправити його у відставку.

За його словами, фракція БЮТ протягом декількох останніх тижнів мужньо мовчить, коли чує докори на адресу діяльності уряду з боку Секретаріату Президента та РНБО.

«Але після того, як останній місяць Президент України за межами України паплюжить український уряд, ми вважаємо, що це зневага не до Блоку Юлії Тимошенко, не до Юлії ТИМОШЕНКО, а це неповага до України», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що виходячи із ситуації, яка склалася, БЮТ хотів би звернутися до Президента і сказати В.ЮЩЕНКУ, що, якщо він своїм урядом вважає РНБО та Секретаріат Президента, то він має це визнати і заявити українському народу, що він не довіряє цьому Кабміну. «Нехай відправляє у відставку уряд ТИМОШЕНКО і працює з новим опозиційним урядом ЯНУКОВИЧА», - сказав М.ТОМЕНКО.

У той же час, за його словами, якщо цього не буде зроблено, то БЮТ хотів би, щоб Президент заявив про інше – що він працює з урядом Юлії ТИМОШЕНКО.

«Щоденні наради у трьохгодинному режимі, коли даються вказівки обласним державним адміністраціям не виконувати розпорядження уряду або роздаються вказівки міністрам не виконувати вказівки прем’єр-міністра, можуть погано закінчитися для українського народу», - зазначив депутат.