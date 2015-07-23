Німецький суд відпустив під заставу головного банкіра Курченка

Про це повідомляє ТСН.

Разом з тим сума застави не вказується.

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Як зазначається, Тимонькін, який з 2014 року має ізраїльське громадянство, може домагатися екстрадиції до Ізраїлю.

Як відомо, банкіра зняли з літака і затримали у Німеччині 14 червня поточного року.

У базах розшуку МВС Тимонькін перебуває з червня 2014 року за підозрою в участі у злочинній організації під керівництвом засновника ВЕТЕК Сергія Курченка.

Німецький суд виніс рішення про "предекстрадиційний арешт" Тимонькіна. За місяць Генпрокуратура України заявила, що вимагатиме екстрадиції банкіра.

За інформацією ГПУ Тимонькіну і Курченку загрожує 15 років за ґратами і конфіскація майна, в разі доведення їхньої вини.